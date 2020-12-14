"Спад оборота наиболее пострадавших предприятий в ноябре 2020 года составил 21%. В частности, если мы говорим о секторе гостиничного бизнеса, здесь обороты сократились на 50%, если говорить об обороте турагентств и организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, то здесь снижение более 60%", — сказал Пуртов на совете по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы.

Он также сообщил, что ресторанная отрасль также не восстановилась к уровню прошлого года.

"Здесь мы видели в течении лета хорошую восстановительную динамику, однако сейчас оборот предприятий общественного питания снижен по сравнению с прошлым годом на 20%", — сказал Пуртов.