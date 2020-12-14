"Часть туроператоров решили приостановить продажи туров в Мурманскую область как минимум до середины января. Туры на февраль-март пока остаются в продаже, но в компаниях сомневаются, что и в эти месяцы в регион будет возможен массовый туризм. В то же время, "Интурист" не планирует снимать с продажи экскурсионные туры в регион и собирается информировать туристов о том, какие необходимы справки", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там добавили, что пока нет информации о том, какую стратегию выберет туроператор TUI Россия, запланировавший три чартерных рейса в Мурманск на новогодние праздники.

В АТОР также сообщили, что спрос на туры в регион в этом году и так очень низкий из-за пандемии коронавируса. У большинства компаний продажи туров были единичными. Поэтому решение мурманских властей о введении ограничений не окажет сильного влияния на турпоток

"Туроператоры не ждут массовых аннуляций туров в Мурманскую область. По их мнению, большинство оплативших поездки туристов будут запасаться справками об отсутствии коронавируса", — считают в ассоциации.

Власти Мурманской области в конце прошлой недели ввели новые ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

С 15 декабря останавливается бронирование объектов размещения для туристов, не проживающих на территории региона. Те, кто успел забронировать отели и гостевые дома раньше, в том числе по программе кешбэка, могут приехать, но со справками от эпидокружении и об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Такие справки будут требовать от приезжих в Кировске, Апатитах, Полярных Зорях, Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах, а также Териберке, в самом Мурманске они не нужны.

Горнолыжные комплексы области до 15 января будут принимать только жителей региона.

Отменен двухэтажный поезд "Горнолыжный экспресс", который должен был начать курсировать между Москвой, Мурманском и Хибинами в новогодние каникулы.

В Мурманской области 14 декабря выявлено 283 новых случая заболевания. Общее число подтвержденных случаев составляет 31,4 тыс., 553 человека умерли.