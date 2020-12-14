"Для экономии воды предприняли серию мер: отключен полив ландшафтной архитектуры; остановлены бассейны, фонтаны и водопады. Запускается в работу опреснительная установка с производительностью 200 кубометров в сутки, разработаны мероприятия по частичному отключению внутренних потребителей с переходом на аутсорсинговые услуги прачечной, например. Также проработан план действий при полном дефиците воды", — говорится в переданном "Интерфаксу" в понедельник комментарии гендиректора Mriya Resort & SPA Самвела Саруханяна.

В отеле уточнили, что подача воды будет осуществляться в комплекс один раз в трое суток в ночное время с 23:00 мск до утра. "Готовиться к этому мы начали еще с сентября. Проведена большая работа по сокращению потребления воды комплексом. На сегодняшний день оно снижено уже на 60% по отношению к периоду июль-август", — отмечают в комплексе.

Так, по данным отеля, сейчас общий объем резервуаров воды составляет 3,8 тыс. кубометров, комплекс надеется, что гости не почувствуют трудностей.

"При снижении напора в сети городского водопровода есть риск, что вода не будет доходить до нас, как и до большей части поселков расположенных дальше нас. Снижение напора воды в комплексе — самая крайняя мера", — отметил Саруханян.

"Безусловно, переход на график подачи воды создаст затруднения и дополнительные затраты: на запуск опреснительной установки и на доставку воды из других источников", — добавили в отеле.

Больше трех десятков населенных пунктов на южном берегу Крыма (ЮБК) — города Ялта и Алупка, а также поселки, пгт и села от Фороса до Гурзуфа, начали с понедельника получать воду по часам из-за обмеления двух водохранилищ, питающих эту часть полуострова.

"Вода будет подаваться утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00", — сообщила администрация Ялты.

Причина отключений — снижение запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах.

Отели южного побережья готовятся к работе в новых условиях.

"У гостиницы есть свои резервы, есть определенный запас воды, который мы наполняем, и в отеле в течение дня всегда есть вода. Единственное — может быть не такой сильный напор, поскольку вода будет подаваться (в городе — ИФ) не постоянно. Думаем, что на работе нашей гостиницы это (графики — ИФ) не отразятся", — сказали "Интерфаксу" в ялтинском отеле "Бристоль", одном из старейших на южном берегу.

"Отель Yalta Intourist делает все возможное, чтобы вода в номерах была круглосуточно. На территории есть собственные резервуары, кроме того, заранее было закуплено соответствующее оборудование и продуманы меры для бережного расхода воды. Напор в кранах снижен не будет. Недостатка в воде гости не заметят", — заявили агентству в крупной гостинице "Ялта-Интурист".

Как сообщалось, маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в следующем. На шестичасовые графики подачи воды с конца лета перешла столица Крыма Симферополь, ограничения введены также в ряде регионов полуострова, в том числе — в курортных Алуште и Евпатории, где с сентября и ноября, соответственно, снизили давление в трубах по ночам. В Евпатории также отключили горячую воду.

Правительство РФ в октябре представило план обеспечения водоснабжения Крыма, в нем 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.