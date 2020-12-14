"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой "Аэрофлот" усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту. Строгое исполнение требований по использованию средств индивидуальной защиты является важным условием допуска пассажиров к полёту. Авиакомпания придерживается жёсткой позиции в отношении нарушителей. Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полету", — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что пассажиры обязаны использовать защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полета. Снимать маску в течение полета можно только для ее замены и во время приема пищи.

"Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, в соответствии с требованием действующего законодательства не могут быть допущены к полету", — сообщает пресс-служба.