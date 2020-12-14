"Сегодня мой последний день в роли лидера Политеха. К сожалению, мне приходится уходить из музея (...) Это были лучшие 11 лет, Политех стал делом моей жизни. Я расстаюсь с ним с грустью и с огромной благодарностью", — сообщила Шахновская, чьи слова привели в пресс-службе музея.

Ранее в СМИ появилась информация, что новым директором Политехнического музея может стать исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Елена Проничева.

Шахновская занимала должность гендиректора Фонда развития Политехнического музея с 2009 года. В 2012-2013 годах — заместителя гендиректора Политехнического музея по развитию. В июле 2013 года ее назначили директором Политехнического музея.

Политехнический музей — один из старейших научно-технических музеев мира, был создан по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1872 году. С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию. Сейчас музей ведет выставочную деятельность на дополнительных площадках на ВДНХ и в комплексе зданий "Технополис "Москва". Открытие комплекса запланировано на 2021 год.

В сентябре 2010 года по поручению президента РФ начался процесс создания музея науки на базе Политехнического музея. Проект реставрации японского архитектора Дзюнья Исигами был выбран по итогам международного конкурса в 2011 году. Реконструкция в здании на Новой площади началась в январе 2015 года, экспонаты переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен на 2020 год.

В ходе работ увеличена площадь музея с 32 тыс. квадратных метров до 48 тыс. квадратных метров. Северный и Южные дворы здания оборудуют стеклянными кровлями-куполами.