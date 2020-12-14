"С 15 декабря мы останавливаем бронирование на новогодние каникулы жителям не Мурманской области, для жителей Мурманской области все возможности забронировать, поехать отдохнуть в любое место на нашей территории сохраняются", — сказал Чибис на онлайн-брифинге.

При этом сохранятся бронирования, в том числе, по программе туристического кешбэка, которые были оплачены ранее. Однако для этих туристов для проезда в Мурманскую область вводится новое требование, добавил губернатор.

"Те, кто забронировал и оплатил отель, смогут приехать и заселиться только при условии наличия соответствующей справки об отрицательном тесте ПЦР на коронавирус и справки об эпидокружении", — сказал он.

Такие справки также потребуются для туристов, которые прилетят на чартерах туроператора TUI Россия из Москвы в Мурманск на новогодние каникулы.

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко добавила, что такие справки для заселения в места размещения будут требовать от приезжих в Кировске, Апатитах, Полярных Зорях, Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах, а также Териберке.

Губернатор Чибис особо подчеркнул, что в эти новогодние каникулы акцент будет сделан на том, чтобы дать отдохнуть местным жителям. В частности, с 20:00 мск пятницы и до 15 января будет ослаблен режим въезда на территорию Кировска и Апатитов, чтобы жители Мурманской области могли попасть на горнолыжные комплексы в Хибинских горах.

"Мы разрешаем въезд автомобильным, железнодорожным транспортом (в Кировско- Апатитский район — ИФ) всем, кто имеет регистрацию по месту жительства на территории Мурманской области", — отметил глава региона.

Ранее Чибис сообщил, что горнолыжные комплексы Мурманской области начнут работать 11 декабря и до 15 января будут принимать только жителей региона. При условии стабильной эпидемиологической ситуации с 15 января на горнолыжные курорты Мурманской области будут допущены туристы из других регионов России.

Сложность запуска горнолыжного сезона в этом году заключается в пандемии и карантине, который продолжает действовать в Кировске и соседнем городе Апатиты с 28 марта. С 30 мая для проезда на эту территорию, где сосредоточены горнопромышленные предприятия (АО "Апатит", СЗФК), требуется оформление пропусков.