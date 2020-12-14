"У наших соседей таких бед нет — обледенение фактически давно прошло, а в Железноводске, именно в Курортной зоне, ледяной туман не проходит", — написал Моисеев в своем инстаграме.

По его словам, такая погода последний раз была в городе в январе 1984 года, тогда пришлось наводить порядок до весны. Этой зимой из-за длительного обледенения восточной части города деревья падают уже в течение недели.

"Продолжаем расчищать терренкуры, тротуары и дороги от упавших переломанных ветвей и деревьев в результате экстремального, продолжающегося по сей день, обледенения деревьев", — подчеркнул он.

Кроме того, падающими деревьями повреждены столбы освещения, ограждения и парковая мебель. Из-за угрозы падения деревьев ограничено движение по Лермонтовскому терренкуру в парке.

"Все будем восстанавливать. Работу продолжаем. Сотрудники МЧС и коммунальных служработают круглосуточно. Очень ждем потепления", — отметил Моисеев.