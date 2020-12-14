"С 1 января вводится электронная виза для жителей 58 стран. Попасть в РФ станет намного дешевле и намного проще. Город Грозный и аэропорт Северный также будет являться входом для иностранцев на территорию РФ, и мы очень надеемся, что в 2021 году и в последующие годы приток иностранного туриста будет расти. Потому что первый квартал 2020 показал прирост иностранного турпотока на уровне 16,5%", — сказал он на онлайн пресс-конференции.

По словам Байтазиева, интерес иностранных туристов и жителей РФ к Чеченской Республике, югу России в целом из года в год растет.

"Средний показатель прироста турпотока составляет 37-40%, в зависимости от сезона. Статистика за 9 месяцев 2020 года говорит о том, что количество туристов в коллективных средствах размещения упало всего лишь на 23-24% относительного того же периода прошлого года. Этого удалось достичь за счет того, что первый квартал был очень активный, и рост туристического потока составил плюс 65% к первому кварталу 2019 года. 2020 год был объявлен главой республики годом туризма, но, к сожалению, пандемия внесла свои корректировки, и после режима самоизоляции, как и во многих регионах, мы почувствовали всплеск внутреннего туризма", — сказал он.

Министр также рассказал, что инфраструктура Чечни готова к приему туристов. В республике есть 4770 мест для размещения гостей, и с учетом того, что туристы проводят в регионе в среднем 2-3 дня, существующая база КСР может принимать до 600 тыс. туристов в год.

"К сожалению, в прошлом году этот показатель составил вместе с туристами и экскурсантами 220 тыс., поэтому нам есть куда расти и мы видим, как реагирует бизнес на развитие туризма, как появляются все новые объекты туристской деятельности", — подчеркнул он.

По словам Байтазиева, в Чечне очень рассчитывают на национальный проект по развитию туризма.

"Если говорить про законодательство, мы рассчитываем на нацпроект, так как есть большая проблема внутри Российской Федерации в отсутствии информации о регионах. Активнее всего стараемся пробить эту стену мы, Чеченская Республика, потому что большой и длинный шлейф негативной информации тянется за регионом из-за печальных событий. И нам, конечно, нужна помощь и федеральных СМИ, и Ростуризма, и с точки зрения пиара и маркетинга у нас очень большие надежды на нацпроект", — добавил министр.