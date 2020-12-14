"В регионе открылось 16 горнолыжных курортов, где ждут лыжников и сноубордистов любого уровня подготовки. Базы оборудованы современной инфраструктурой", — говорится на странице пресс-службы в социальной сети Instagram.

В сообщении отмечается, что курорты заработали в городских округах Дмитровский, Красногорск, Балашиха, Коломенский, Раменское и Серпухов. Там имеются прокаты оборудования, канатные дороги, кафе, рестораны и гостиницы.

Также в Подмосковье работает около 800 катков, в планах — открытие 187 лыжных трасс.

Спортивные объекты работают с соблюдением мер противоэпидемической безопасности.