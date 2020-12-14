"Что касается "Горнолыжного экспресса", этот экспресс будет отменен. Нам тоже очень жаль, но на период этой ситуации это самое правильное и безопасное для жителей Кировска (расположен в Хибинах — ИФ) решение", — сказал Чибис на онлайн-брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе, добавив, что электропоезд "Лыжная стрела" из Мурманска в Хибины не отменен.

27 ноября пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что на Новый год будет запущен "Горнолыжный экспресс" и продажа билетов на этот поезд уже открыта.

Первый рейс должен был состояться 28 декабря, последний — 10 января. Поезд N 99/100 должен был состоять из 11 двухэтажных купейных вагонов со специальными багажными купе для бесплатного провоза лыж и сноубордов. 28 и 29 декабря, 1-8 января поезд должен был двигаться по маршруту Москва-Апатиты, 29 и 30 декабря, 2-9 января — из Апатитов в Москву, 30 декабря — по маршруту Москва-Апатиты-Мурманск и 1 января — по маршруту Мурманск-Апатиты-Москва.

Ранее на международном арктическом форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве — 2020" Чибис сообщил, что в новогодние праздники также будет запущен электропоезд "Лыжная стрела" между Мурманском и Хибинами. Время в пути составит четыре часа. Горнолыжники смогут бесплатно перевозить свое снаряжение.

Как сообщалось, горнолыжные комплексы Мурманской области начнут работать 11 декабря, до 15 января они будут принимать только жителей региона. При условии стабильной эпидемиологической ситуации с 15 января на эти горнолыжные курорты будут допущены туристы из других регионов России.

Сложность запуска горнолыжного сезона в этом году заключается в пандемии и карантине, который продолжает действовать в Кировске и соседнем городе Апатиты с 28 марта. С 30 мая для проезда на эту территорию, где сосредоточены горнопромышленные предприятия (АО "Апатит", СЗФК), требуется оформление пропусков.

Горнолыжный сезон в Хибинах при обычных обстоятельствах начинается в конце ноября — начале декабря и завершается в мае. В 2020 году из-за пандемии ГК "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр" были вынуждены закрыться в конце марта.

В планах региональных властей внедрить в Хибинах систему искусственного оснежения, чтобы увеличить продолжительность горнолыжного сезона.

Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро") и "Кукисвумчорр".