"Можно с уверенностью сказать, что пришла зима. Наши гималайские медведи — Алладин и Будур, а также бурая медведица Роза ушли в спячку. Впервые мы показываем, как они укладывались, закапываясь в мягкую солому в своих берлогах", — говорится в сообщении на странице зоопарка в фейсбуке.

Киперы заранее подготовили в берлоге у бурой медведицы и гималайских медведей мягкую подушку из соломы. Берлога находится в их внутренних помещениях, это огороженное пространство у стенки, в котором медведи чувствуют себя уютно и защищённо, уточняется в сообщении.

"В природе медведи впадают в зимнюю спячку из-за недостатка корма. У нас такого нет, но всё равно мы стараемся не нарушать естественные процессы в организме животных и создавать для них условия, максимально приближенные к природным", — приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Обычно медведи просыпаются в конце марта, это зависит от температуры на улице, но при затяжной зиме они могут проспать и до апреля. Посетителей просят соблюдать тишину, чтобы случайно не разбудить животных — внезапное пробуждение может им навредить.

В Центр реабилитации рукокрылых регулярно приносят найденных летучих мышей, которые тоже сейчас должны быть в спячке, но по разным причинам могут просыпаться и даже залетать в квартиры. "В случае необходимости, мы докармливаем мышек и укладываем их спать в холодильники. Весной выпускаем в природу", — рассказывают в зоопарке.

В зоопарке в спячку уже ушли тушканчики. Готовятся к зимнему сну еноты, енотовидная собака, бурундуки, соня полчок.