"На сегодняшний день уже с шестью инвесторами мы заключаем обязывающее соглашение, они получают статус резидента Арктической зоны и будут реализовывать проекты в области туризма и вкладывать в эту сферу больше 13 млрд частных инвестиций", — сообщил первый замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Крупнейший среди уже заявленных проектов — порт Лиинахамари в Мурманской области.

Ранее сообщалось, что ООО "Порт Лиинахамари" (дочерняя структура ПАО "ГМК "Норильский никель") заключило соглашение об инвестиционной деятельности, которое предоставляет компании статус резидента Арктической зоны и позволит реализовать проект туркластера в Мурманской области, вблизи российско-норвежской границы.

"Это комплексный проект, который предусматривает строительство горнолыжного комплекса, четырех гостиниц, глэмпинга, аквацентра. Заработать он должен до 2027 года", — отметил Крутиков.

Среди других проектов он отметил создание "резиденции шведского посла" и гостиничного комплекса в городе Кемь, ресторана на горнолыжном комплексе в Кировске Мурманской области, двух гостиниц в Сегежском районе Карелии и яхтенного клуба в Мурманске.

"Кроме этих проектов, у нас в работе находятся еще 36 в области развития туризма. Это те, кто готовит сегодня заявки на получение статуса резидента — турбазы, гостиницы, кемпинги. Если вместе все взять, это 18% от всего портфеля новых инвестиционных проектов, который у нас сформировался после принятия закона о поддержке бизнеса в Арктике", — сказал Крутиков.