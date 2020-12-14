Сказочный волшебник прошел по парку и обосновался в специально построенном для него бревенчатом доме. Для безопасности пообщаться с добрым дедушкой пускают по очереди по одной семье. Для детей у резиденции Деда Мороза организованы игры, чтобы они не скучали в ожидании очереди на визит.

Резиденция сказочного волшебника будет работать в Калуге все выходные до Нового Года и в новогодние праздники до 8 января, пока Калуга будет новогодней столицей России.

В тот же день в парке официально открыли оригинальную ель с куполом "звездное небо". Под традиционное скандирование гостей и главного калужского Деда Мороза "Раз, два, три, ёлочка гори!" на новогоднем дереве зажглись огоньки.

Особенность этой елки в том, что от верхушки тянуться светящиеся нити, образовывая в темное время суток светящийся купол, напоминающий звездное небо.

Торжества в рамках проекта "Калуга — Новогодняя столица России 2021" пройдут в Калуге с 12 декабря по 9 января. Хрустальная снежинка — ее символ — была принята 7 января 2020 года у Рязани.

Определены восемь городских площадок, на которых развернутся основные новогодние мероприятия. Город будет украшен в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. По замыслу разработчиков концепции, это послужит развитию отечественных высоких технологий в XXI веке.

В помощь туристам в Калуге организуется сеть туристско-информационных пунктов: визит-центр ТИЦ "Калужский край" в Гостином дворе, туристический павильон на Театральной площади, туристические точки в кинотеатре "Центральный" и Инновационном культурном центре. Кроме того, к координации туристов будут привлечены волонтеры.

Почетный знак — хрустальная снежинка — будет храниться в Калуге до 9 января 2021 года.