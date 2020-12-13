"Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем", — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, будут ли введены ограничительные меры на новогодние праздники в столице.

Он также сообщил, что ограничений на продажу алкоголя на праздники тоже не будет.

"В мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это всё заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла в этом", — добавил он.

Кроме того, Собянин сообщил, что несмотря на ограничительные меры, в Москве не ожидается отсутствие туристов из других городов на новогодние праздники, гостиничный фонд заполнен на 50%. При этом иностранных туристов в Москве практически нет.

"Для иностранцев действуют страновые ограничения. Тем не менее, гостиницы в Москве работают, внутрирегиональные перетоки очень большие, сегодня нельзя сказать, что гостиницы пустуют, они заполнены где-то процентов на 50. Сегодня иностранных туристов в городе практически нет", — добавил мэр.