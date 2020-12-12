Утром на вокзал "Калуга-1" прибыл ретропоезд — паровоз — из столицы. На нем приехали туристы из Москвы на однодневную программу "Новогодняя сказка в Калуге" от РЖД. Гости посетили Полотняный завод, осмотрели новогоднее убранство в Калуге и приняли участие в торжественном открытии главной елки города на площади Старый торг.

"Я уверен, что гостям понравится, они уедут с хорошим настроением. Всех поздравляю с этим праздником Калуга — Новогодняя столица России", — сказал встречающих гостей градоначальник Дмитрий Денисов.

Визит-центр открылся на площади Старый торг в Гостиных рядах.

Фишка визит-центра состоит в том, что ознакомиться с достопримечательностями Калужской области можно, не выходя из небольшого помещения. Гости фишку оценили", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Перед началом праздничного открытия по городу прошел парад Дедов Морозов. По центру города прошли около 250 сказочных волшебников вместе с внучками — Снегурочками. Деды Морозы прибыли на площадь Старый торг, где прошел флешмоб, дан старт празднованию в новогодней столице и запущен фейерверк.

Также в Калуге в субботу стартовала всероссийская ярмарка народных промыслов и ремесел. На нее прибыли мастера из Рязанской, Тульской, Брянской, Липецкой и других областей. Также в регионе в тот же день открылась еще одна ярмарка "Рождество на Старом Торге", на которой фермеры и ремесленники из разных городов будут торговать своей продукцией до окончания праздничных мероприятий 9 января.

Торжества в рамках проекта "Калуга — Новогодняя столица России 2021" пройдут в Калуге с 12 декабря по 9 января. Хрустальная снежинка — ее символ — была принята 7 января 2020 года у Рязани.

Определены восемь городских площадок, на которых развернутся основные новогодние мероприятия. Город будет украшен в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. По замыслу разработчиков концепции, это послужит развитию отечественных высоких технологий в XXI веке.

В помощь туристам в Калуге организуется сеть туристско-информационных пунктов: визит-центр ТИЦ "Калужский край" в Гостином дворе, туристический павильон на Театральной площади, туристические точки в кинотеатре "Центральный" и Инновационном культурном центре. Кроме того, к координации туристов будут привлечены волонтеры.

Почетный знак — хрустальная снежинка — будет храниться в Калуге до 9 января 2021 года.