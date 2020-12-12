"Мы также ожидаем возобновления авиасообщения, наши компетентные органы и авиакомпании готовы к этому, и я считаю, что есть значительный интерес и с российской стороны", — сказал посол.

Он отметил, что из-за пандемии "в этом году может быть реализовано только до 20% туристического потока в сравнении с показателями прошлого года". "Несмотря на то, что Черногория открыла свои границы для граждан России в начале августа без каких-либо условий, окончание летнего сезона и отсутствие прямых рейсов повлияли на то, что их количество осталось на уровне около 40 тысяч", — сказал посол.

Он заявил, что власти Черногории к новому сезону подготовятся с учетом сложившихся специфических условий. "Поэтому режим пересечения границы между Россией и Черногорией на данный момент полностью свободен с нашей стороны, въезд в Россию ограничен для наших граждан, кроме особых категорий лиц", — рассказал Шчепанович.