Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021-м. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости, с 14 декабря на такой же режим переходит Ялта и окрестные поселки. В Алуште и Белогорске снижают давление в трубах по ночам, Евпатория осталась без горячего водоснабжения. Власти Севастополя из-за дефицита объявили режим повышенной готовности.

Большинство жителей, которых коснулись ограничения, получают воду утром и вечером: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Во многих районах установлены пластиковые емкости, где можно бесплатно наполнить бутылки.

Сауны и автомойки в городах, где введены графики, не закрывали. Они либо используют большие емкости, либо принимают клиентов только по часам централизованного водоснабжения.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в небольших населенных пунктах в центральной части полуострова, где воду брали из небольших скважин и водоемов, которые в этом году пересохли. Там, где это возможно, оперативно прокладывают водоводы, а где-то спасаются только подвозом.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко уверен, что большинство отелей готовы к ограничениям подачи воды. "У многих существовали эти емкости раньше, многие наращивают эти мощности", — сказал он журналистам.

Опрошенные "Интерфаксом" отельеры подтвердили, что пока проблем не испытывают. Однако графики подачи воды на южном берегу Крыма, наиболее популярном у туристов, начнут действовать только с понедельника.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей считает, что владельцы средств размещения еще не осознали проблему, потому что решают вопросы с празднованием Нового года в условиях введенных из-за коронавируса запретов. Кроме того, зимой работают далеко не все объекты.

Эксперт считает, что не у всех отелей есть резервные мощности. Проблемы могут возникнуть у тех средств размещения, которые получили "звезды", поскольку нормативные акты о классификации включают обязательство обеспечивать бесперебойную подачу воды.

"Мы можем получить судебные иски и обращения в Роспотребнадзор о наказании наших объектов за невыполнение норм. Нужно проработать этот вопрос, чтобы вывести отельеров из-под удара. Возможно, стоит объявить ситуацию форс-мажорной и поддержать объекты на правительственном уровне, например, субсидиями на установку оборудования", — добавил Маковей.

Решить проблему дефицита до следующего курортного сезона вряд ли удастся, полагает председатель ассоциации. По его мнению, это может "достаточно серьезно повлиять" на турпоток, потому что в условиях "конкурентной среды" гость, скорее всего, не захочет терпеть бытовые неудобства.

"С другой стороны, нужно ли сейчас наращивать поток? Потому что, если воды нет, мы должны честно об этом говорить и как-то компенсировать неудобства", — отметил собеседник.

По словам чиновников, быстро решить проблему могут только обильные осадки, которых пока нет. В худшем случае, как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, графики могут сохраниться до конца следующего года.

Избежать дефицита в будущем должен помочь разработанный федеральным правительством план мероприятий. В нем 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.