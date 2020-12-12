На официальном портале правительства размещен для обсуждения проект постановления, которое вносит соответствующие изменения в правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.

В пункте 3 ныне действующей редакции правил срок предоставления туристской услуги (начало и окончание) наступает до 10 января 2021 г. Теперь его предлагается дополнить новым абзацем:

«При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъектов Российской Федерации, на которых предоставляется туристская услуга или на территории которых проживает турист, срок предоставления туристской услуги, оплаченной в период оплаты, может быть перенесен на более поздний срок, определяемый дополнительно по соглашению между туристом и юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), сформировавшим туристскую услугу, но не позднее 31 декабря 2021 г».

В Ростуризме пояснили, что правила пересматривают механизм переноса туров с кешбэком в случае, если тот или иной регион вводит ограничения.

"Турист, который забронировал тур или проживание с кешбэком в данный регион, сможет по договоренности с туроператором или отелем перенести свою поездку , но не позднее 31 декабря 2021 года. При этом, начисленный туристу кешбэк будет сохранен", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что с неоднократной инициативой внести такие изменения в ведомство обращался комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Программа кешбэка на туры по России была реализована Ростуризмом для поддержки пострадавшего от пандемии коронавируса внутреннего туризма, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. Первый этап распродажи прошел с 21 по 28 августа, второй – с 15 октября по 5 декабря. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно.

По данным Ростуризма, за два этапа распродажи россияне приобрели туров и проживания с кэшбеком на 6,5 млрд рублей. В программе приняло участие около 300 тысяч человек. Государство вернуло за поездки по стране порядка 1,2 млрд рублей.

Как считают туроператоры и отельеры, принявшие участие в акции, она позволила повысить интерес к путешествиям по России в межсезонье и увеличить объем продаж в зависимости от направления на 30-150%. Однако рост заболеваемости коронавирусом в регионах и вводимые из-за этого ограничения, а также опасения по поводу возможности новых ограничений несколько снизили интерес туристов к покупке путешествий.