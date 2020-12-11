"На период праздников мы должны постараться сделать так, чтобы жители и гости нашего региона были максимально защищены. Поэтому с 31 декабря и все зимние каникулы, по 10 января, в ресторанах, кафе, барах проведение корпоративов и других праздников, когда заведение закрывается на спецобслуживание, возможно только при наличии у посетителей теста на коронавирус", — говорится в сообщении.

В остальных случаях заведения будут работать в прежнем режиме, вход для посетителей будет свободным. Ранее сообщалось, что пускать в заведения общепита будут только при наличии результатов ПЦР-тестирования. Результаты теста должны быть получены не ранее чем за 3 дня до посещения. Также посетители могут предоставить результаты ИФА-тестирования, полученные не ранее чем за пять дней до посещения.