"С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (включительно) организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых оказываются указанные услуги, только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)", — говорится в документе.

Результаты теста должны быть получены не ранее чем за 3 дня до посещения. Также посетители могут предоставить результаты ИФА-тестирования, полученные не ранее чем за пять дней до посещения.

Ограничения не распространяются на мероприятия, на которые предусмотрены билеты с указанием конкретного посадочного места посетителя во время проведения указанных мероприятий.