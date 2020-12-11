"В период с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года (включительно) в гостиницах является обязательным: проведение термометрии потребителей гостиничных услуг при размещении в гостинице, при входе в гостиницу в течение дня и в предприятиях общественного питания в гостинице с использованием бесконтактных средств измерения температуры тела", — говорится в тексте документа.

Допуск гостей будет осуществляется только при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестов, полученных не ранее чем за три календарных дня до дня начала предоставления гостиничных услуг, либо ИФА-тесты, полученного не ранее чем за пять календарных дней до дня начала предоставления гостиничных услуг.