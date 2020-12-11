«На всех горнолыжных курортах Красной Поляны подготовлены места для оперативного тестирования на ковид туристов в случае недомогания, а также на антитела. Потоки гостей разведут, сотрудники отелей и волонтеры будут предупреждать о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в том числе на новогодних ярмарках. Для отдыхающих подготовят специальные памятки о действующих в Сочи ограничительных мерах», — говорится в сообщении.

На совещании, посвященном готовности курортов Красной Поляны к приему туристов, замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель заявил, что без соблюдения этих мер регион не смог бы безопасно провести зимний сезон. «Самое главное, что они дают курортной отрасли Краснодарского края возможность работать», – сказал он.

В отелях Красной Поляны не будет массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь, гости будут встречать праздник в номерах и апартаментах. Места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы.

Заместитель главы города Сочи Владимир Пушкарев, в свою очередь, отметил на совещании, что высокая загрузка сочинских отелей и санаториев на Новый год – серьезный вызов для курорта и всех служб.

По прогнозам администрации города, в новогодние и рождественские праздники средняя загрузка средств размещения горного кластера составит около 90%, прибрежного – около 75%. За праздничные дни в городе будет находиться порядка 260 тысяч гостей. В горном кластере будут работать 143 средства размещения с фондом более 9 тысяч номеров.

Ранее сообщалось, что во всем Краснодарском крае на новогодние праздники рассчитывают принять около 400 тыс. туристов.