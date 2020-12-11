"С Sheraton не так все хорошо, как хотелось бы. Мое мнение, что в конечном итоге все это снесется. На реконструкцию нужны колоссальные деньги", — сказал Логвиненко.

По его словам, инвесторы не знают, что делать на месте комплекса, так как он имеет сложные подъезды.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении инвестора строительства гостиницы и бизнес-комплекса Sheraton в Ростове-на-Дону — ООО "Лира" (входило в группу "Мегаполис" Константина Кузина). В ходе наблюдения был сформирован реестр кредиторов "Лиры" с общей суммой требований 19,3 млн рублей. В июле 2019 года компания признана банкротом.

Изначально группа "Мегаполис" планировала завершить строительство отеля в апреле 2014 года, потом сроки несколько раз сдвигались. Первоначально стоимость проекта составляла около 3 млрд рублей, но из-за ослабления рубля она удвоилась.

Предполагалось, что общая площадь комплекса составит 48,8 тыс. кв. м, в его состав войдут 20-этажная пятизвездочная гостиница на 307 номеров (25,5 тыс. кв. м), 10-этажный бизнес-центр (15,4 тыс. кв. м арендных площадей) и автостоянка на 137 мест (7,9 тыс. кв. м).

Проект финансировал ВТБ, выделив группе "Мегаполис" $67 млн. После того, как заемщик перестал выполнять кредитные обязательства, компания "Лира" перешла под контроль банка.

В октябре 2016 года ВТБ продал данный актив. "Мы подтверждаем, что группа ВТБ продала все свои права, связанные с гостиницей Sheraton", — говорили "Интерфаксу" в пресс-службе банка. Кто выступил покупателем, представитель банка не сообщил.