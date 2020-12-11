Это касается как наземного транспорта, так и метрополитена, уточняется в сообщении.

31 декабря городской общественный транспорт и метрополитен будет работать по графику рабочих дней (пятницы). Окончание работы на маршрутах — в соответствии с расписаниями движения. В период с 1 по 10 января, включая 6 и 7 января, общественный транспорт и метрополитен будут работать по обычным графикам выходного дня, говорится в пресс-релизе.

В конце ноября комитет по культуре сообщал, что решение о работе городского транспорта в ночь с 6 по 7 января будет принято соответствующими службами по мере развития эпидемиологической ситуации.

Позже в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии "Интерфаксу" сообщили, что в ночь на 7 января планируют провести Рождественское богослужение в Казанском соборе и добавили, что у православных петербуржцев есть выбор: посмотреть трансляцию богослужения из дома, а также посетить не ночную службу, а утреннюю, которая проходит во всех храмах.

На тот момент в епархии сообщали, что петербургский транспорт будет работать в ночь с 6 по 7 января.