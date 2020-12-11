Он напомнил, что в настоящее время на полигоне Горьковской железной дороги (ГЖД) курсируют двухэтажные поезда N24/23 Москва-Казань и N26/25 Москва-Ижевск. Таким образом, в следующем году появится третий двухэтажный поезд на ГЖД.

В ходе пресс-конференции в пятницу Попов сообщил, что перспективными направлениями для запуска двухэтажных поездов являются маршруты Нижний Новгород — Санкт-Петербург и Нижний Новгород — Адлер, однако пока невозможно эти поезда запустить из-за существующих инфраструктурных ограничений.

"Нижний Новгород — Санкт-Петербург и Нижний Новгород — Адлер мы рассматриваем как перспективные (маршруты — ИФ) для запуска двухэтажного подвижного состава. Если говорить о временных рамках — это 2023 год, не раньше", — сказал он.

Попов сообщил, что на дорогу поступят 36 двухэтажных вагонов (в том числе 30 купейных, 3 вагона-ресторана и 3 штабных), которые планируется задействовать как раз на направлении Казань-Москва. Кроме того, в рамках обновления подвижного состава план текущего года предусматривает поступление 37 одноэтажных вагонов (в том числе 24 плацкартных, 10 купейных и 3 штабных), которые планируется использовать на правлении Нижний Новгород — Санкт-Петербург. Всего инвентарный парк Горьковского филиала ФПК составляет 1334 пассажирских вагона, ежегодно проводится работа по обновлению интерьера подвижного состава.

Кроме того, он сообщил, что в 2021 году будет запущено беспересадочное сообщение Нижний Новгород — Кисловодск, группа вагонов будет отправляться в составе фирменного поезда N87/88 Нижний Новгород — Адлер, далее с прицепкой по станции Ростов-главный к поезду N287/288 Ростов (главный) — Кисловодск. "Мы планируем открытие продажи с марта, поезд будет курсировать раз в 4 дня в зимний период и раз в три дня в летний", — сказал он.

Кроме того, по итогам маркетингового исследования принято решение включить дополнительные вагоны "выходного дня" сообщением Нижний Новгород — Москва с отправлением из Нижнего Новгорода по воскресеньям в составе поезда N35 Нижний Новгород — Москва, из Москвы на следующие сутки в составе поездов N12/84 Москва — Новый Уренгой/Приобье.

Попов напомнил, что 13 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится новый график движения пассажирских поездов на 2020/2021 годы. В границах Горьковской железной дороги предусмотрено курсирование 108 пар поездов дальнего следования, в том числе 58 пар — скорых.

ГЖД связывает центральный, северо-западный и северный районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью, обслуживает 15 субъектов РФ.