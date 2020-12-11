"Сосуд с 1 тыс. 716 русскими монетами XVI-XVII веков весом более 1 кг был обнаружен 8 декабря на раскопках у гостиницы "Интурист" на глубине около 2,3 м", — рассказал собеседник агентства.

Наибольшую часть клада составили монеты времен трех русских правителей — Ивана Грозного, Бориса Годунова и Василия Шуйского. Самыми поздними оказались монеты, отчеканенные шведами в оккупированном Новгороде в 1611-1617 годах. Именно этими годами археологи и датировали клад. Клад находится в Москве. Изучение монет продолжается.