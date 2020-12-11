Гостей презентации ждет первый в Тюменской области проект "Искусство ДО-мыслить", разработанный на основе дополненной реальности — АR-контента.

При помощи мобильного устройства посетители выставки "Шедевры художественной коллекции" смогут познакомиться с информацией от мультимедиа-гида.

В этот же день состоится презентация еще одного проекта — "Сибирские гении России".

Посетителям музейного комплекса VR-гид расскажет о жизни русского ученого Дмитрия Менделеева.

Ранее сообщалось, что в минувшем году в рамках реализации нацпроекта "Культура" в тюменских музеях появились виртуальные туры, посвященные истории освоения Сибири.