"15 тульских музеев объединились, чтобы за один день познакомить туляков с историей и архитектурным обаянием зданий, в которых расположились или готовятся экспозиции и выставки. Пользователей соцсетей вконтакте и инстаграм музеи приглашают прогуляться по историческому центру оружейной столицы и попутешествовать по Тульскому краю", — говорится в сообщении.

В программе — рассказ о купеческих особняках; домах деятелей искусства, прославивших тульскую землю, дворце сына Екатерины Великой, зданиях дореволюционных государственных учреждений и других интересных строениях региона. В акции "Музейный дом" принимают участие федеральные музеи-заповедники "Ясная Поляна", "Поленово", "Куликово поле", филиал ГИМ; региональные музеи "Тульские древности", "Тульские самовары", Центр семейной истории, Тульский областной краеведческий музей, Тульский историко-архитектурный музей, Крапивенский музей, Музей декоративно-прикладного искусства, Музей русского и современного искусства в селе Крапивна, Богородицкий дворец-музей, мемориальный музей Н.И.Белобородова и Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник.