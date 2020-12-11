В список вошли 145 направлений, сообщает ведомство. Перевозки по ним будут выполнять 12 авиакомпаний: "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Азимут", "Якутия", Smartavia, Red Wings, "Уральские авиалинии", Nordwind, NordStar, "ИрАэро" и "Алроса".

Воспользоваться перевозками по льготным ценам могут граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины — старше 60-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Программа перевозок действует круглый год.

Согласно проекту госбюджета, на программу №215 в следующем году планируется выделит 3,8 млрд руб., тогда как в бюджете на этот год на эти цели было предусмотрено 5,8 млрд руб.

Ранее Росавиация утвердила список региональных маршрутов, которые будут субсидироваться в 2021 году по постановлению №1242. В него вошли 266 направлений, перевозки по ним будет выполнять 21 авиакомпания. На эту программу в бюджете на 2021 год предусмотрено 7,7 млрд руб. — на текущий год на нее было выделено 8,35 млрд руб.