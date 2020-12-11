"Комплекс мероприятий и соблюдение ограничений все-таки подавляющим большинством северян позволяют нам без радикальных ограничений, с минимальными ограничениями закончить год и начать новый, провести новогодние праздники — и мы не будем закрывать рестораны на Новый год",- сказал глава региона на онлайн-брифинге, напомнив, что проведение корпоративов и отдых в ресторанах компаниями более 10 человек находятся под запретом.

Также в Заполярье будет разрешена работа рождественских ярмарок при условии соблюдения эпидемиологических требований.

Вместе с тем, остаются закрытыми театры. Чибис отметил, что открытие театра кукол несет риски заражения детей коронавирусом, а открытие областного драматического театра невозможно из-за того, что сразу несколько актеров заболели COVID-19.

По данным оперативного штаба Мурманской области на пятницу, в регионе зафиксировано 30 тыс. 571 случай заражения коронавирусом, включая 285 новых за минувшие сутки.

В Мурманске с начала пандемии выявлено 15 тыс. 172 случая коронавируса, включая 141 новых за минувшие сутки; в Североморске, который расположен по соседству с Мурманском, 3 тыс. 123 случая, в том числе 26 за сутки.

Всего в регионе выздоровели 27 тыс. 733 человека, скончались 537 зараженных.

В области сохраняется масочный режим и действует ряд ограничений — запрещены массовые мероприятия, парки отдыха и детские игровые центры. На "удаленку" переведена половина государственных служащих, аналогичная рекомендация дана частным компаниям.

Кроме того, приостановлен прием в дневные стационары. Предприятия общепита работают до 23:00 мск. Вместе с тем, с 1 декабря возобновлены официальные спортивные соревнования по 11 базовым для региона видам спорта, а с 17 декабря откроются кинотеатры и филармония с загрузкой 50%.