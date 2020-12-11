"Проведение массовых новогодних и рождественских мероприятий, в том числе новогодних елок, запрещено с 15 декабря 2020 года по 10 января 2021 года", — говорится в сообщении.

На этот же период на предприятиях общественного питания должны прекратить работу караоке, танцевальные площадки, дискотеки, также под запретом тематические вечеринки, развлекательные программы, конкурсы, викторины и подобные мероприятия.

Сообщается также, что руководителям организаций и предприятий рекомендовано не проводить корпоративы по случаю празднования Нового года и Рождества.