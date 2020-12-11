"В лесах памятник федерального значения находился с осени 2019 года. Сейчас завершился первый этап реставрации. Приведены в порядок фасады Катальной горки, в последний раз работы велись на объекте в 2006 году", — сказал Федоров.

По его словам, параллельно в здании проходит реставрация художественных интерьеров. Полностью она должна быть завершена к декабрю 2021 года.

"Памятник уникален тем, что не пострадал во время Великой Отечественной войны. Первоначально здесь были деревянные скаты, однако они были разобраны в 19-м веке", — добавил заведующий филиалом "Ораниенбаум".

Комплекс Катальной горки был построен архитектором Антонио Ринальди в 1762-1774 годах. Он состоял из павильона, скатов и крытых галерей-колоннад протяженностью 532 метра. Спусковая площадка располагалась на высоте 20 метров. Сложное инженерно-техническое сооружение Катальных гор имело один прямой и три волнообразных деревянных ската, высота которых последовательно уменьшалась и преодолевалась за счет инерции, а также три колеи: центральная — для катания и боковые — для подъема колясочек.