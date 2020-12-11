"Все меры предосторожности, связанные с такой сложной ситуацией, будут сохранены и в 2021 году", — сказала Фаевская на пресс-конференции в Красногорске.

Она пояснила, что речь, в частности, идет об ограничениях на 50-процентную заполняемость оздоровительных лагерей и организацию отдыха детей только в том регионе, где они проживают.

"В предыдущие годы наши дети отдыхали в Крыму, Краснодарском крае, на Черноморском побережье. К сожалению, пока таких возможностей не будет. Будем стараться, чтобы территория Московской области была тоже интересна для детей", — отметила Фаевская.

Как сообщалось, в оздоровительную кампанию 2020 года в Подмосковье отдохнуло более 370 тыс. детей.