С 1 января 2021 года в стране будет установлен единый валютный курс на уровне 24 кубинских песо за $1, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе телевизионного выступления.

Оптимизация валютной системы даст стране хорошие основы для того, чтобы "приступить к изменениям, необходимым для усовершенствования ее экономической и социальной модели", заявил Диас-Канель.

В рамках готовящейся реформы власти Кубы также планируют изменить систему ценообразования и субсидий.

Диас-Канель объявил о планах проведения валютной реформы в октябре текущего года.

Система двух валют действует в Кубе с 1994 года. Конвертируемым песо пользуются в основном иностранные туристы, тогда как жители Кубы используют обычный песо. Обменный курс конвертируемого песо к обычному на данный момент составляет 1:24.