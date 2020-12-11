"В настоящее время ведется подготовка к зимним каникулам, где мы предполагаем оздоровить около 400 детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации", — сказала Фаевская на пресс-конференции в Красногорске.

Она пояснила, что дети отдохнут в трех государственных лагерях Московской области.

Министр отметила, что из-за сложности эпидемиологической ситуации 2020 года оздоровительная кампания проходит с ограничениями: заполняемость детских лагерей должна составлять не более 50%. Необходимым является также соблюдение требований Роспотребнадзора.

Как сообщалось, в трудной жизненной ситуации в Московской области находится 86 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет, это около 13% от общего числа детей этого возраста.