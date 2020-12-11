Всего в финале, который прошел в Екатеринбурге, были представлены более 200 проектов из 50 регионов России, а также из Молдавии и ОАЭ.

В номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры в формате онлайн" победу одержал проект Тульского областного экзотариума "Ночной зоопарк". Благодаря ему зрители получили возможность в вечернее время по узнавать о жизни обитателей экзотариума и наблюдать за животными, которые ведут сумеречно-ночной образ жизни.

Второе место в этой номинации поделили международный фестиваль авторской песни "Куликово поле" и онлайн-проект #Поленовострим.

В номинации "Лучший партнерский (спонсорский) проект туристического события" первое место занял Межрегиональный фестиваль народных традиций "Былина", который организовал музей-заповедник "Куликово поле".

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, несмотря на ограничения из-за пандемии, в этом году тульские музеи и учреждения культуры продолжили работу, в том числе в онлайн-формате. К новому формату они подошли творчески и смогли не только сохранить интерес гостей и зрителей, но и найти новую аудиторию в интернет-пространстве.

"Ещё весной губернатор Алексей Дюмин обратил внимание культурного сообщества на активный поиск новых виртуальных форм общения с посетителями и создание контента для разных категорий: детей, молодежи, семей, людей с ограниченными возможностями. Тульские учреждения создали множество интересных онлайн проектов", — подчеркнула Рыбкина.