«Наряду с мерами поддержки бизнеса, которые уже не первый год применяются в регионе – это выделение субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с развитием объектов туриндустрии и привлечением иностранных туристов на территорию Московской области – с 2021 года стартуют новые меры, по развитию детского и внутреннего туризма», — сказала она на онлайн-форуме «Открытый Крым».

В частности, по ее словам, субсидия на возмещение затрат, связанных с развитием объектов туриндустрии Московской области предоставляется в пределах 1,5 млн рублей на один объект. Также область выделяет субсидии туроператорам за привлечение туристов из других регионов. По словам Исаевой, в Московскую область туристы чаще всего приезжают из Москвы на выходные.

«Мы наблюдаем небольшую загрузку отелей в будни. Поэтому предлагаем нашим туроператорам перестроить свои маршруты и сформировать так свой продукт, чтобы он учитывал ночевку в Московской области. Поэтому для туроператоров во всех регионах РФ будет предусмотрена субсидия в виде компенсации в размере тысячи рублей на туриста за ночевку в Подмосковье», — сообщила она.

Такая же мера будет направлена на развитие и поддержку детского туризма. «Мы хотим попробовать поддерживать туроператоров, которые предоставляют детскую ночевку на территории области и экскурсионную программу. Субсидия составит 2 тыс. рублей за туриста и тысячу – за экскурсанта», — рассказала Исаева.

Все субсидии предоставляются при привлечении более 50 туристов.

«И мера, которая у нас уже применялась. Это привлечение иностранных туристов в область. Иностранцы, как правило, приезжают в Москву, транзитно посещают наиболее значимые объекты показа в области и возвращаются в Москву на ночевку. В прошлом году эта программа у нас стартовала, интерес к ней был, но туроператоры не готовы к подобным предложениям, так как у них нет достаточного набора продуктов, позволяющих предложить иностранцам ночевку в Московской области. Благодаря этой мере стимулируем формирование подобных продуктов», — подчеркнула представитель комитета по туризму.

Исаева добавила, что в комплексный пакет мер поддержки бизнеса входит также возмещение ставки по кредиту в размере ключевой ставки ЦБ РФ (4,25%). Все предприятия, соответствующие определенным критериям, могут воспользоваться этой мерой. Так, предприниматель должен вложить не менее 500 млн рублей и построить объект размещения не менее, чем на 50 номеров. Площадь гостиницы должна составлять не менее 70% от общей площади имущества.