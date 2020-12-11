По данным комитета, в 2018 году Московская область приняла 18,7 млн туристов, в 2019 – 22,1, в 2020 турпоток, по прогнозу, снизится до 11,5 млн. При этом до начала локдауна в области побывали 5,5 млн туристов, в апреле-июне – менее 500 тыс., в июле-сентябре – 4,3 млн, а в октябре-декабре, как ожидается, их число составит 1,25 млн.

Как рассказала Исаева в выступлении на онлайн-форуме «Открытый Крым», в связи с необычной ситуации на туристическом рынке комитет перестраивает работу и уделяет большое внимание комплексу мер поддержки туристского бизнеса, включая субсидии и льготы по кредитам на строительство объектов инфраструктуры, а также субсидии туроператорам за ночевки туристов в регионе.