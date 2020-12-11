"Власти Таиланда планируют вернуться к практике выдачи туристических виз по прибытии. Они также намерены увеличить срок их действия с 30 до 45 дней, чтобы путешественники могли пройти в стране 14-дневный карантин", — пишет портал.

Визы будут доступны туристам из 56 стран, включая Россию.

Как отмечается, мера направлена на стимулирование экономики за счет удвоения числа прибывающих в страну иностранных путешественников. В министерстве здравоохранения Таиланда уверены, что смогут сдержать распространение COVID-19.

На данный момент Таиланд выдает лишь долгосрочные визы типа TR и STV, для получения которых нужно соблюсти ряд условий – в том числе, подтвердить платежеспособность и наличие медицинской страховки на сумму $100 тысяч. Туристам нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом, получить справку о здоровье, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.

В московском офисе Туристического управления Таиланда (ТАТ) порталу "Интерфакс-Туризм" в пятницу сообщили, что существуют и альтернативные варианты размещения.

Так, игроки в гольф могут провести 15 ночей в гольф-отелях. В течение этого времени они смогут играть в гольф и заниматься другими активными видами спорта. Альтернативный карантин оплачивается иностранными гражданами самостоятельно.