"Нам предложили вариант помещения. Это подвал в старом доме на Миргородской улице. На полу там вода, будто после дождя. Проникали мы туда для осмотра через какой-то лаз. Здесь нам предлагают хранить уникальные памятники XVIII века", — рассказал Тимофеев "Интерфаксу" в пятницу.

Он добавил, что помещение предлагается комитетом как вариант для размещения экспозиции фамильных гербов и фрагментов с памятников, которая в настоящее время располагается на втором этаже Благовещенской церкви.

"На первом этаже усыпальницы, на втором — памятники, барельефы, гербы из металла и белого мрамора. Это логичное продолжение первого этажа. За эту экспозицию мы получили премию правительства. Совершенно невозможно перенести ее в другое место, это ведь не живопись и не скульптура. Кроме того, в новом помещении должен быть специальный режим температуры и влажности", — отметил Тимофеев.

В пресс-службе комитета по культуре Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что помещение на Миргородской улице предложено комитетом имущественных отношений. "Но это лишь первый вариант. Его осмотрели, сделали выводы. Далее будут рассмотрены другие варианты, а затем принято решение, подойдет ли одно из помещений для переезда экспонатов, нуждается ли оно в ремонте", — сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием комитета имущественных отношений.

23 октября информированный источник сообщил "Интерфаксу", что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий направил губернатору Александру Беглову обращение по вопросу передачи РПЦ монастырского комплекса, в состав которого входят церковь Святого Лазаря, Тихвинская церковь, богадельня, певческий корпус и жилой дом. Все эти здания закреплены на праве оперативного управления за Музеем городской скульптуры.

Позже власти Петербурга сообщили, что не получали от РПЦ официальных заявлений о передаче ей объектов Музея городской скульптуры, расположенных на территории Александро-Невской лавры. Ссылаясь на действующее законодательство, в пресс-службе КИО дали разъяснение по объектам, на которые, по данным источника "Интерфакса", претендует Церковь.

Так, здания Лазаревской и Благовещенской церквей строились как усыпальницы и в дальнейшем служили ими, в них расположены исторические захоронения с надгробными памятниками.

"Надгробные памятники (напольные плиты, настенные доски-эпитафии, скульптурные композиции) относятся к музейным предметам, включённым в состав государственной части Музейного фонда РФ, и учитываются Музеем городской скульптуры. Надгробные плиты и скульптурные композиции не являются предметами внутреннего убранства культовых зданий и сооружений или предметами, предназначенными для богослужебных и иных религиозных целей, в связи с чем они не могут быть отнесены к имуществу религиозного назначения", — заявили в пресс-службе.

Здания Тихвинской церкви и Певческого корпуса относятся к имуществу религиозного назначения, а здания богадельни и Доходного дома — нет, добавили в комитете.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой напомнил о необходимости возвращения Русской православной церкви объектов на территории Александро-Невской лавры. Любимова ответила, что вопрос находится на рассмотрении.