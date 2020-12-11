"Полеты по данному направлению будут выполняться четыре раза в неделю на комфортабельных самолетах Boeing 737-700 и Boeing 737-800", — сказали в пресс-службе.

На первом этапе авиакомпания планирует выполнять рейсы с 24 декабря 2020 года до 31 января 2021 года. При сохранении спроса рейсы станут постоянными.

В настоящее время из Москвы в Нальчик летают также "Победа" и "Аэрофлот".

В 2019 году пассажиропоток международного аэропорта Нальчика снизился на 12%. По данным Минтранса КБР, в 2019 году услугами аэропорта воспользовались 118,4 тыс. человек, 97% перевезенных пассажиров приходилось на внутрироссийские рейсы.