"Если эпидемиологическая ситуация позволит, то решения будут приниматься адекватно и быстро. Время принятия решений — 25 декабря", — сказал заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов журналистам в пятницу.

По его словам, обсуждаются разные варианты работы ресторанов в новогодние праздники, кроме работы в ночное время, после 23:00, поскольку это рекомендация федерального Роспотребнадзора.

Смольный не исключил, что послабления ограничений работы общепита затронут и период с 30 декабря по 3 января, в который ресторанам пока запрещено работать.

"Мы понимаем, что волнует рестораторов. Это время работы с 19:00 до 23:00, а также работа 2 и 3 января. Но мы также понимаем, что есть вопрос скопления людей в новогоднюю ночь. Наверное, все (послабления — ИФ), кроме новогодней ночи, могут обсуждаться, но сказать о конкретных точечных решениях пока не могу. У нас еще есть время до 25 декабря", — добавил Ситов.

Согласно постановлению правительства Петербурга, в рамках борьбы с распространением коронавируса работа ресторанов и баров в городе ограничена до 23:00. Кроме того, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и баров приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.

Решение городских властей вызвало волну недовольства у ресторанного бизнеса, город начал диалог.