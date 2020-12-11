"Еще раз повторяю, что каких-то планов по введению локдауна по-прежнему нет", — сказал он журналистам.

Пескову также задали вопрос о том, чем обусловлен рекордный показатель смертности от коронавируса в октябре. В ответ представитель Кремля отметил, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала все необходимые пояснения по этой теме накануне.

"Действительно, ковид добавил смертности — к общему великому сожалению. Это, к сожалению, мировая тенденция", — сказал Песков.

По данным оперштаба, за последние сутки в России подтверждены 28 тыс. 585 случаев COVID-19, скончались 613 человек — это новый антирекорд. В Москве за сутки выявлено 7215 новых инфицированных.