"Во время реставрационных работ в кинотеатре "Художественный" обнаружены археологические находки. Это осколки старинной белоглиняной гладкой и красноглиняной поливной керамики и изделия из стекла. Большинство найденных фрагментов керамики датировано XVII-XVIII веками, но есть и осколки керамической посуды XVI, а также конца XIX и начала ХХ веков", — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы со ссылкой на ведомство.

Среди найденных специалистами артефактов — фрагменты фарфора с клеймами завода Кузнецова, фабрики Гарднера и др. Это части дорогих и изящных сервизов разного времени.

Кроме того, реставраторы обнаружили в кинотеатре стеклянные бутылки, фляги и штофы конца XIX — начала XX века, чернильницы, аптечную посуду, флаконы, рюмки и бокалы. Сейчас всеми находками занимается Мосгорнаследие.

Ранее сообщалось, что старейший кинотеатр Москвы "Художественный" откроется после реставрации до конца текущего года. Здание кинотеатра было построено в 1909 году по проекту Николая Благовещенского — тогда это был "электро-театр". В 1912-1913 годах здание перестроил архитектор Шехтель. В ходе реставрации, которая велась силами Сбербанка последний год, был воссоздан фасад, максимально близкий к историческому 1913 года.

В современном "Художественном" будут работать четыре зала: главный, два малых и один камерный. Оборудование кинотеатра позволит показывать в том числе фильмы с пленки 35 мм, а также интегрировать вторую строку субтитров.