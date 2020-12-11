Среди найденных специалистами артефактов — фрагменты фарфора с клеймами завода Кузнецова, фабрики Гарднера и др. Это части дорогих и изящных сервизов разного времени.
Кроме того, реставраторы обнаружили в кинотеатре стеклянные бутылки, фляги и штофы конца XIX — начала XX века, чернильницы, аптечную посуду, флаконы, рюмки и бокалы. Сейчас всеми находками занимается Мосгорнаследие.
Ранее сообщалось, что старейший кинотеатр Москвы "Художественный" откроется после реставрации до конца текущего года. Здание кинотеатра было построено в 1909 году по проекту Николая Благовещенского — тогда это был "электро-театр". В 1912-1913 годах здание перестроил архитектор Шехтель. В ходе реставрации, которая велась силами Сбербанка последний год, был воссоздан фасад, максимально близкий к историческому 1913 года.
В современном "Художественном" будут работать четыре зала: главный, два малых и один камерный. Оборудование кинотеатра позволит показывать в том числе фильмы с пленки 35 мм, а также интегрировать вторую строку субтитров.