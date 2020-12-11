"В 13:00 (08:00 мск) при выполнении полета капитан доложил о неисправности механизма крыла и принял решение о возврате в аэропорт вылета в Иркутск. В 13:22 (08:22 мск) судно благополучно осуществило посадку в аэропорту Иркутска. Жертв, разрушений нет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту находились пять членов экипажа и 75 пассажиров. "В настоящее время авиакомпанией "Сибирь" направлено резервное воздушное судно. Планируемое время вылета из аэропорта — 17:00 (12:00 мск)", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в период ожидания рейса пассажирам будут предоставлены все установленные законом услуги. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Иркутска, рейс С7-5230 вылетел из Иркутска в Новосибирск в 11:48 (06:48 мск).