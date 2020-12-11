"В Москве и Петербурге бронирование гостиниц в конце ноября — начале декабря снизилось соответственно в 1,5 раза и на треть по сравнению с прошлым годом. При этом почти вдвое увеличилась выручка отелей и баз отдыха в Подмосковье и Ленобласти. Резко выросли траты россиян и на отдых на горнолыжных курортах, в частности, в 3,5 раза – в Горном Алтае и 1,5 раза – в Сочи", — сообщили в банке.

Общий объем потраченных за этот период средств составил около 600 млн рублей.

Там уточнили, что на бронирование московских гостиниц будущие гости столицы потратили около 150 млн рублей, что на 45% меньше, чем годом ранее. При этом на 34% – до 136 млн рублей – снизилась к прошлому году выручка отелей в Санкт-Петербурге, где на период новогодних каникул вводятся строгие ограничения на работу заведений общепита и учреждений культуры.

"Одновременно зафиксирован значительный рост спроса на отдых в Московской и Ленинградской областях. В Подмосковье сумма бронирования гостиниц составила 75 млн рублей – это на 86% больше, чем годом ранее. В Ленинградской области спрос вырос к прошлому году на 73%", — рассказали в ВТБ.

Также россияне активно бронировали размещение на горнолыжных курортах – в этом году они на пике популярности. Так, спрос на гостиницы Горного Алтая вырос по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза, на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области – на треть. На бронирование гостиниц в Сочи на новогодние каникулы туристы уже потратили свыше 120 млн рублей – на 53% больше, чем за этот же период годом ранее.

"Если говорить о других регионах, то наиболее востребованы оказались гостиницы Нижнего Новгорода (+73%) и Екатеринбурга (+44%). Выручка отелей в Казани в этом году пока остается на прежнем уровне, а вот Владивостока и Ставрополя – снижается", — отметили в банке.