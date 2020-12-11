"Надо строить горнолыжные центры на территории (Дальнего Востока — ИФ). Большая достаточно работа предстоит. Но иногда ей мешают активно. Расскажу сейчас интересную историю про остров Сахалин. Там три года назад компания "Доппельмайр", достаточно известная, построила горнолыжный подъемник. И он не запущен до сих пор. Руководитель сахалинского Ростехнадзора не подписывает акты и постоянно присылает новые, скажем так, требования с точки зрения устранения замечаний", — сообщил Трутнев журналистам во Владивостоке, отвечая на вопрос по привлечению туристов в ДФО.

По его словам, список требований ведомства постоянно растет: "сначала — 60, потом — 160 (требований — ИФ)". Трутнев рассказал, что поинтересовался у руководства ведомства — представляет ли этот горнолыжный подъемник угрозу жизни людей.

"Он говорит: "Нет". Я спрашиваю: "А в чем дело?". А он говорит: "Ну, там документы поданы не в той последовательности". Замечательная причина, правда? Вот последний список действий, которые он (ТУ Ростехнадзора — ИФ) предложил сделать компании, чтобы сдать подъемник, включал в себя спектральный анализ химического состава болтов. Это запредельная история", — отметил Трутнев.

Он сообщил, что вынужден был связаться с руководством Ростехнадзора в Москве, где ему обещали, что все это приведут в порядок.

"Но вообще, честно говоря, у нас есть люди, которые пытаются что-то развивать, а есть люди, которые активно этому мешают. Фантастическая история!", — заключил зампред.

Как сообщалось ранее, ТУ Ростехнадзора выявило ряд грубых нарушений, не позволяющих ввести в эксплуатацию канатную дорогу. В частности, ее установка осуществлялась без разрешения на строительство и без строительного контроля, не на все используемые материалы были представлены паспорта и сертификаты, подтверждающие их качество, квалификация сварщиков и компетенция специалистов сварочного производства, привлеченных к строительству канатки, не соответствует характеру и виду выполненных сварочных работ. С тех пор идет устранение выявленных нарушений. В настоящее время ведомство проводит очередную проверку объекта.

Первая кольцевая канатная дорога длиной более 2,3 км на северном склоне горы Красной была построена ООО "Доппельмайр Раша" в конце 2017 года за 847,2 млн рублей в рамках ТОР "Горный воздух".

ТОР "Горный воздух" создана постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года. В результате реализации проектов на Сахалине должен появиться современный горнолыжный курорт, всесезонный центр спорта и туризма. До 2021 года планировалось увеличить количество горнолыжных трасс до 80 км, построить еще шесть канатных дорог и объекты туристической инфраструктуры — гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы.