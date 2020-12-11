Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что авиакомпанию проверили на предмет соблюдения прав пассажиров и выявили нарушения.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" с гражданами в период с июля по сентябрь 2020 года заключила договоры воздушной перевозки по маршрутам: Прага (Чехия) — Москва, Москва — Тиват (Черногория), Самара — Ереван (Армения), которые в последующем были отменены в связи с тем, что авиасообщение с указанными иностранными государствами приостановлено", — отмечается в сообщении.

Свердловская транспортная прокуратура возбудила дело по ч.2 ст.14.7 КоАП РФ (введение потребителей в заблуждение относительно качества услуги). По итогам его рассмотрения авиакомпании был назначен штраф.