"Будет добавлено по два рейса в неделю из Санкт-Петербурга в Астрахань, Владикавказ, Киров, Нижнекамск и Чебоксары. Увеличится частота полетов в Анапу из Новосибирска, Красноярска и Уфы", — говорится в сообщении перевозчика.

По три дополнительных рейса в неделю будет выполняться в Сочи из Красноярска и Челябинска. Частота полетов в Сочи из Саратова увеличится на четыре рейса в неделю, из Новосибирска, Калининграда, Кирова — на два рейса в неделю. По одному рейсу в неделю добавится из Тюмени и Чебоксар.

В числе новинок расписания будут рейсы из Санкт-Петербурга в Белгород и Ярославль.

Летнее расписание в авиации действует с конца марта по конец октября.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково". В парке перевозчика 34 Boeing-737-800 NG в одноклассной компоновке.