"Для того, чтобы приезжали туристы из других стран, и чтобы россияне хотели здесь отдыхать, надо создавать материальную базу. Должны быть гостиницы, которые мне клятвенно обещали построить до осени следующего года. Там собственник появился, я надеюсь, что это все-таки будет реализовываться", — сообщил в пятницу журналистам Трутнев.

Как сообщалось, строительство двух 5-звездочных гостиниц — отеля делового типа на Корабельной набережной и SPA-отеля на мысе Бурный — было начато в 2010 году в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года во Владивостоке. "Хаятт Ридженси Владивосток — Золотой Рог" и "Хаятт Владивосток Бурный" должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. Гостиницы так и не были достроены. В ноябре 2018 года депутаты Законодательного собрания Приморья одобрили предложение администрации края о продаже этих гостиниц, содержание которых ежемесячно обходилось краевому бюджету в 32 млн рублей. Объекты выставлялись на торги несколько раз. Последний раз — в апреле 2019, на площадке "Российского аукционного дома", тогда их приобрело ООО "Парк-отель "Бурдугуз".

В качестве одного из лотов фигурировал многофункциональный отель премиум-класса со SPA-комплексом, расположенный на улице Набережной на мысе Бурном. Вместе с гостиничным комплексом покупателю перешло право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м.

Другим лотом стал многофункциональный гостиничный комплекс премиум-класса на Корабельной набережной в бухте Золотой Рог. В состав лота вошли здание площадью 6,1 тыс. кв. м (степень готовности — 60%) и земельный участок площадью 1,5 га.

В октябре 2019 года ООО "Парк-отель "Бурдугуз" учредило две 100%-е дочерние компании для управления пятизвездочными гостиничными комплексами во Владивостоке: ООО "Многофункциональный комплекс "Бурный" и ООО "Многофункциональный гостиничный комплекс "Золотой Рог". Специализация компаний — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время основным собственником "Парка-отеля "Бурдугуз" является ООО "Эн+ Туристическая инфраструктура", которым через ООО "ИЭ-Актив" владеет "Иркутскэнерго". "Евросибэнерго" (структура En+) контролирует более 90% акций "Иркутскэнерго".